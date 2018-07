cane randagio

Bagheria, cane randagio azzanna al volto bimba di due anni

L'animale è entrato in casa della piccola vittima con un balzo, ferendola con un morso. Era già stato segnalato dai residenti

È saltato all'interno del balcone di una casa al piano terra e ha ferito al volto una bambina di due anni: questo, dalle prime ricostruzioni, lo scenario che ha visto protagonista un cane randagio che si aggirava in via Impastato, a Bagheria (PA).

L'animale sarebbe già noto ai residenti, che a tempo debito ne avrebbero già segnalato la presenza per le strade, ma nei suoi confronti non sarebbe stato compiuto alcun intervento. Al momento è ancora in libertà.

Dopo una prima tappa al pronto soccorso locale, la bimba è stata trasportata all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Non è in pericolo di vita, ma i 19 punti di sutura necessari a ricucire la ferita sono la testimonianza della gravità del rischio corso.

