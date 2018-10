aggredita da pitbull

Bagheria, Donna aggredita da pitbull: tragedia sfiorata

Paura e tragedia sfiorata a Bagheria dove una donna è stata aggredita e morsa da un cane.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/10/2018 - 14:41:23 Letto 463 volte

Paura e tragedia sfiorata a Bagheria dove una donna è stata aggredita e morsa da un cane. Per la vittima, momenti di vero terrore. La donna stava percorrendo corso Baldassare Scaduto quando è stata aggredita da un pit bull, apparentemente senza padrone nonostante avesse il collare. La vittima ha cercato di difendersi ma il cane le ha quasi staccato un dito della mano. La donna è stata soccorsa da altri passanti che sono riusciti a far fuggire l'animale.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Bagheria dove è stata medicata e poi accompagnata all’ospedale Civico per essere sottoposta ad un intervento in chirurgia plastica. Indagini sono in corso della polizia e dei vigili urbani per rintracciare il cane e l’eventuale padrone se dovesse essere trovato il microchip.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!