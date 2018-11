tentato incendio

Bagheria, lasciato per telefono, tenta di incendiare l'appartamento della ex

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo che aveva tentato di incendiare l'appartamento della propria convivente che aveva deciso di interrompere la loro relazione.

La Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il tribunale di Termini Imerese, ha tratto in arresto un 46enne palermitano residente a Bagheria, ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio, divampato nei mesi scorsi nell’appartamento della sua convivente, a Bagheria, che poco prima gli aveva comunicato telefonicamente la rottura della loro relazione.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Bagheria” in quella circostanza si sono recati presso un’abitazione dell’omonima cittadina dove era divampato un incendio di notevoli proporzioni, che ne aveva seriamente danneggiato i locali interni. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme è stata accertata la natura dolosa dell’incendio: le fiamme erano state appiccate infatti in più punti dell’appartamento; il rogo principale era scoppiato nella camera da letto, risultata completamente distrutta, le fiamme avevano poi coinvolto il corridoio, annerendo l’intero appartamento; in altre stanze della casa vi erano inoltre alcune sedie, uno sgabello e una coperta bruciate.

L’appartamento, al momento dell’incendio vuoto, si è accertato essere riconducibile ad una donna che vi abitava con il proprio compagno.

La donna, nell’immediatezza dei fatti contattata dagli agenti, ha riferito che quella stessa sera si era allontanata dall’abitazione, trovando poi rifugio presso l’abitazione dei consuoceri, al culmine dell’ennesimo litigio con il compagno, il quale in preda all’alcool l’avrebbe anche aggredita fisicamente; aggressioni fisiche e verbali ricorrenti soprattutto nell’ultimo periodo ma da lei mai denunciate per paura di più pesanti reazioni da parte dell’uomo.

I consuoceri della donna si sarebbero successivamente recati presso la sua abitazione prodigandosi per convincere bonariamente l’uomo a lasciare l’appartamento, cosa che effettivamente questi avrebbe fatto.

La vittima a quel punto avrebbe chiamato al telefono il compagno per comunicargli la sua volontà di chiudere definitivamente il loro rapporto; da lì a qualche ora avrebbe ricevuto la notizia dell’incendio scoppiato nel suo appartamento.

Le serrate indagini condotte dagli agenti del Commissariato Bagheria, attraverso la tempestiva acquisizione ed analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona e l’audizione di testimoni chiave, hanno fornito un concreto quadro indiziario a crico dell’uomo, che ha condotto all’emissione dell’odierno provvedimento restrittivo. Determinante anche per le indagini il ritrovamento, durante le fasi del sopralluogo all’interno dell’abitazione della donna, di un foglio di carta appeso alla porta dello stabile con su scritto “ricordati io t’ho amato e tu…”.

