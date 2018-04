Furto in chiesa

Bagheria, maxi furto nella chiesa Madre. Caccia ai colpevoli

Trafugati preziosi oggetti sacri e un televisore, intatto il tabernacolo. Don La Mendola: ''Non si ha più rispetto per nulla''

Risveglio amaro per i fedeli di Bagheria. Ieri notte dei ladri, dopo aver forzato il portone della chiesa della natività della Vergine Maria, si sono introdotti nell'edificio e hanno sottratto tre preziosi ostensori, diverse pissidi, quattro calici d’argento e un turibolo, oltre ad un televisore utilizzato per gli incontri di catechesi. Poi si sono dati alla fuga.

Si configurerebbe come un maxi furto, quello segnalato dal diacono e giornalista Pino Grasso, ai danni della comunità religiosa di Bagheria. L'inventario non è ancora completo e la scena del reato è stata messa a soqquadro, ma l'arciprete don Giovanni La Mendola, accortosi per primo del furto, si è detto rincuorato dal fatto che il tabernacolo sia rimasto al sicuro.

“Sicuramente chi si è introdotto in sacrestia e negli altri locali conosceva il posto – dichiara Sergio Cannizzaro, superiore della Confraternita di San Giuseppe – Si sono pure introdotti nell’ufficio del parroco ed hanno aperto alcuni armadi”. La Mendola e Cannizzaro si sono recati dai carabinieri a formalizzare la denuncia mentre sono già in corso le indagini, ma l'assenza di un sistema di videosorveglianza sarà un dettaglio non trascurabile nella caccia ai "ladri sacrileghi".

