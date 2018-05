furto d'auto

Bagheria, rubano auto e si danno alla fuga: arrestati due palermitani dopo un inseguimento

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due palermitani per il reato di furto di autovettura e resistenza a Pubblico Ufficiale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2018 - 15:03:05 Letto 395 volte

La Polizia di Stato ha tratto in arresto i palermitani Cavallaro Alessio, di 23 anni e Ficarra Luca Roberto, di 35 anni, per il reato di furto di autovettura e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ieri notte, intorno alle ore 04.30, è giunta nota alla sala operativa della Questura di Palermo che un’autovettura, una Fiat Punto, oggetto di furto, risultava in transito a Palermo in via Rosario Nicoletti, poiché la stessa era munita di sistema satellitare fornito dalla compagnia assicuratrice. Immediatamente sono state mandate diverse pattuglie, specificando che l’autovettura risultava in transito lungo il viale Regione Siciliana in direzione Catania.

Il veicolo è stato poi segnalato a Bagheria, ed è stato accertato che all’interno vi erano due persone. Questi, alla vista della volante, hanno aumentato la marcia e si sono lanciati materialmente contro l’autovettura di servizio, al fine di procurarsi la fuga. Nella concitata circostanza, l’autista della volante Bagheria è riuscita ad evitare l’impatto frontale con il veicolo a forte velocità, per poi mettersi repentinamente all’inseguimento dei malviventi a bordo del veicolo.

Dopo essersi immessi sulla SS 113 in direzione Ficarazzi, i fuggitivi, sempre ad altissima velocità e a forte rischio d’incidente con gli altri veicoli in transito nel senso opposto di marcia, hanno svoltato in una strada sterrata, terminando la loro folle corsa contro il pilastro in ferro di un cancello. I due malviventi sono usciti dall’abitacolo e si sono dati a una precipitosa fuga appiedati inseguiti e catturati dagli Agenti di Polizia.

I due soggetti, arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati condotti, in attesa di giudizio, presso le rispettive abitazione in regime di Arresti Domiciliari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!