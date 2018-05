scommesse illecite e minori

Bagheria, scommesse illecite e minori sotto la lente della polizia

In un centro scommesse trovati computer illegalmente installati e connessi a giochi online, mentre in un altro erano presenti due minori. Sanzionati i gestori

Continua il contrasto della polizia al fenomeno delle scommesse illecite, con particolare riguardo alla salvaguardia dei minori. Gli agenti del commissariato di Bagheria, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine, e del personale dell’AAMS, sabato pomeriggio hanno sottoposto a verifiche amministrative alcuni centri scommesse del comune di Bagheria.

Al titolare di un esercizio di via Emanuele Basile è stata contestata l'installazione illecita di due computer che consentivano all’utente di effettuare giochi on-line. I due pc sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre al gestore è stata comminata una sanzione di 6.666 euro.

In un altro centro scommesse, in via Dante, è stata accertata la presenza di due minorenni: anche in questo caso è stata emessa una sanzionedi 6.666 euro ai danni del titolare.

Nei giorni scorsi a Palermo l'attività di contrasto alle scommesse illegali ha portato alla luce numerosi falsi "internet point", in realtà centri scommesse clandestini. Sequestrate anche slot machine non connesse ai circuiti ufficiali.

