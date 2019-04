sequestro discarica abusiva

Bagheria, sequestrata discarica abusiva sul litorale di Aspra

Sequestrato un'area demaniale marittima, nel litorale di Aspra, dove sono stati trovati rifiuti anche di demolizioni edili con lastre di eternit.

I militari del nucleo operativo Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Porticello, in collaborazione con la polizia municipale di Bagheria, hanno sequestrato un’area demaniale marittima, nel litorale di Aspra, dove sono stati trovati rifiuti anche di demolizioni edili con lastre di eternit, pneumatici ed elettrodomestici.

L'intera area demaniale marittima, utilizzata come discarica abusiva a cielo aperto, è vicina ad un'abitazione confiscata alla mafia adesso in carico al Comune di Bagheria e anch’essa impiegata come zona di smaltimento illecito di rifiuti.

Nella villetta i militari hanno trovato un piccola officina rudimentale utilizzata quale laboratorio dove poter smontare le autovetture rubate. Le indagini in corso sono coordinate dalla procura.

