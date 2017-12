parcheggio abusivo

Bagheria: sequestrato parcheggio abusivo. Ci lavorava anche bambino di 6 anni

La Polizia di Stato ha proceduto al sequestro amministrativo di una vasta area in via “Donne vittime della violenza”, a Bagheria.

Il sequestro è la conseguenza di un accesso ispettivo realizzato dai poliziotti con la Polizia Municipale.

Da parecchio tempo una famiglia di pregiudicati bagheresi ci “aveva visto lungo”, ricavando un business dalla vicinanza di un suo ampio appezzamento di terreno all’area dove, settimanalmente, si svolge il mercato di Bagheria.

L’anziano capo famiglia sembra abbia fatto compattare 300 metri quadri di questa ampia fetta di terreno e l’abbia adibita a parcheggio abusivo, fornendo ai numerosi automobilisti destinati al mercato, un comodo, seppur illecito, servizio di guardiania.

Agli occhi dei poliziotti non è sfuggita la solerzia di quei familiari ed in particolare di un bimbo di soli 6 anni, lanciato allo sbaraglio per il lucroso business.

Quando poliziotti ed agenti della Municipale sono giunti nel parcheggio hanno notato il bimbo intento a chiedere denaro ed indicare improvvisati stalli agli automobilisti, imbeccato al riguardo dal nonno.

Il personale intervenuto ha verificato come l’intera attività si svolgesse in spregio di ogni norma ed in assenza di autorizzazione, motivo per cui si è proceduto al sequestro del terreneo/parcheggio ed alla contestazione, nei confronti del nonno, dell’articolo 7, comma 15bis del Codice della Strada.

