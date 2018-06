controlli

Bagheria, sequestri e sanzioni: armi illecite e violazioni del codice della strada

Si intensifica la prevenzione di reati, in previsione del flusso di turisti in arrivo

Pubblicata il: 21/06/2018

La stagione balneare e turistica è praticamente iniziata, e in previsione del flusso di visitatori in arrivo la polizia di Stato di Bagheria sta rafforzando le misure di controllo e prevenzione di reati. Sequestri e sanzioni nel campo delle armi irregolari e ai danni di utenti della strada indisciplinati.

Sul fronte del possesso di armi, il commissariato di Bagheria ha avviato un’importante operazione di monitoraggio e rivalutazione delle detenzioni di armi nel territorio: negli ultimi giorni sequestrate 29 armi ad altrettanti detentori, per i quali è stata accertata la mancanza dei requisiti di legge.

Codice della strada disatteso da vari cittadini: destinatari di sequestro amministrativo sei carte di circolazione e altrettanti mezzi, privi documenti assicurativi e di revisione o condotti senza essere in possesso della patente di guida. Ritirate anche tre patenti risultate non conformi al tipo di veicolo condotto. Nel complesso sono state contestate 16 infrazioni al codice della strada e accertate violazioni per circa 15.500 euro.

