Bagheria, sorpreso a letto con la figliastra 11enne, arrestati 51enne e la madre della bambina

╚ stato sorpreso in camera da letto mentre consumava un rapporto intimo con la figlia undicenne della compagna.

Pubblicata il: 30/05/2018 - 16:01:38

È stato sorpreso in camera da letto mentre consumava un rapporto intimo con la figlia undicenne della compagna. È accaduto a Bagheria, dove la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni e la madre della ragazzina.

La donna, secondo quanto reso noto, era in casa mentre veniva consumato l'abuso e non lo avrebbe impedito. A segnalare il disagio della giovane vittima sono stati gli insegnanti, che hanno contattato la polizia. Da qui le indagini, coordinate dalla procura di Termini Imerese. Sono state piazzate delle telecamere in casa della coppia e da qui l’epilogo della vicenda è stato rapidissimo. I poliziotti sono dovuti intervenire immediatamente per evitare che si commettesse la violenza.

Gli arrestati sono adesso nel carcere Pagliarelli. La ragazzina è stata successivamente affidata al padre, residente in altro comune. Ulteriori indagini sono in corso per accertare eventuali altri precedenti episodi commessi dalla coppia ai danni della minore.

