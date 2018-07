sigarette di contrabbando

Bagheria, vendeva sigarette di contrabbando: arrestato un palermitano

L'uomo era stato visto vendere sigarette a un incrocio. La polizia ha rinvenuto quasi 1000 pacchetti senza il marchio dei Monopoli di Stato

Quasi 1000 pacchetti di sigarette, un telefono cellulare e il passaparola dei clienti-complici: questo l'occorrente dell'attività illegale di Maurizio Cionti, 50enne palermitano ma residente a Bagheria, in provincia di Palermo, arrestato dalla polizia in flagranza del reato di detenzione di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo dei Monopoli di Stato.

Attraverso alcuni appostamenti, gli agenti del commissariato di Bagheria hanno notato un uomo sospetto all’intersezione tra via Mattarella e via del Cavaliere, che estraeva dal proprio borsello alcuni pacchetti di sigarette per poi cederli, dietro pagamento, a un cliente in moto. La polizia è entrata in azione: all'atto del controllo, Cionti ha cercato di disfarsi del borsello, buttandolo per strada, ma gli agenti lo hanno prontamente recuperato: tra il borsello e il vano sottosella dello scooter di Cionti, sono stati rinvenuti 80 pacchetti di sigarette senza il contrassegno dei Monopoli di Stato. Cionti non ha potuto negare l’evidenza dei fatti, ammettendo le proprie responsabilità e consegnando la somma di 106 euro in banconote di piccolo taglio, frutto della vendita di contrabbando.

I poliziotti erano ormai convinti di essere di fronte a un caso di maggior entità, e si sono recati a casa di Cionti per verificare l’eventuale presenza di ulteriori tabacchi illegali. I sospetti erano fondati: all’interno dell’appartamento sono stati trovati altri 45 pacchetti di sigarette singoli e 85 stecche.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

