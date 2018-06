violenze e maltrattamenti

Bagheria: violenze e maltrattamenti alla figlia, arrestati i due coniugi

Pubblicata il: 15/06/2018

La Polizia di Stato ha eseguito una Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, emessa dal G.l.P. del Tribunale di Termini lmerese, D.ssa Stefania Galli’, a carico di due coniugi, per reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, per entrambi; il solo marito dovrà rispondere, anche di violenza sessuale aggravata.

Tutti i reati contestati hanno visto, quale parte offesa, la figlia dei coniugi, oggi 21enne, sin da quando quest’ultima aveva 7 anni.

Le indagini sono state svolte dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Bagheria”, su delega del Sost. Procuratore della Repubblica della Procura di Termini lmerese, D.ssa Gallucci ed hanno preso il via a seguito della denuncia presentata dalla parte offesa presso i locali della Questura di Palermo, quando questa aveva 18 anni.

In sede di denuncia la ragazza riferiva di essere stata oggetto delle costanti attenzioni sessuali da parte del padre, sin da giovanissima età.

Il genitore l’avrebbe costretta, con cadenza quasi giornaliera, a denudarsi e ad avere rapporti.

Alle violenze sessuali sarebbero seguite le percosse, i maltrattamenti e le minacce.

Nel 2016, a seguito della denuncia della ragazza e dopo i primi riscontri ottenuti grazie alle indagini ed all'acquisizione di certificazioni sanitarie, la vittima è stata allontanata dall'abitazione familiare e collocata in idonea struttura protetta, per evitare ulteriori condotte criminose in suo danno e per intraprendere un percorso psicoterapeutico.

Durante il soggiorno in comunità della giovane vittima, i suoi genitori ed in particolare la madre hanno tentato, in tutti i modi, di riprendere i contatti, ingenerando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e di lavoro.

