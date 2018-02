Processo

Balestrate, rinviati a giudizio per abusi sessuali

Rinviati a giudizio i due accusati di violenza sessuale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2018 - 09:46:28 Letto 436 volte

Un giorno di primavera di sette anni fa a Balestrate avrebbero abusato di una ragazza in macchina, ora sono stati rinviati a giudizio dal gup Nicola Aiello. Comincerà il 16 maggio davanti alla seconda sezione del Tribunale di Palermo il processo a Antonio Puccio e Samuele Rizzo, accusati di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.



I due, che sarebbero all’estero e non sono stati ancora rintracciati dalle forze dell’ordine, ad aprile 2011 avrebbero bevuto rum e fumato spinelli assieme a una ragazza a Balestrate, in provincia di Palermo. Mentre si trovavano in auto, l’avrebbero afferrata per le braccia, spogliata e, trattenendola per i polsi, abusato di lei.

Fonte: ANSA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!