Ballarò, bimba di otto anni a servire alcolici: denunciata titolare di un locale

Per la donna chiusura immediata dell'attività e sanzioni elevatissime. Controlli e sanzioni anche a piazza Bara all'Olivella, in via Maqueda e in via Saladino

Pubblicata il: 18/06/2018

Ancora controlli e sanzioni della polizia municipale ai danni della movida palermitana fuori norma: chiusi tre locali su cinque, sanzioni per oltre 33.500 euro e una denuncia. Stavolta però, nel quartiere del mercato storico di Ballarò, gli agenti hanno riscontrato irregolarità che andavano ben oltre gli illeciti amministrativi o sanitari.

La scoperta in un locale di via delle Pergole: una minore di 8 anni veniva sfruttata come impiegata, e doveva occuparsi di somministrare alcolici e superalcolici. Fatto gravissimo che fa quasi passare in secondo piano le altre sanzioni, e riporta l'opinione pubblica a riflettere su un aspetto a volte "dimenticato" come quello dello sfruttamento minorile nei luoghi di lavoro, spesso a opera dei familiari stessi delle vittime. Quanto riscontrato dalla municipale ha portato alla denuncia della titolare. Inoltre il locale svolgeva illecitamente e senza autorizzazioni amministrative e sanitarie la somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli, con l’uso di una tenda solare non autorizzata ed omettendo di esporre tabelle alcoliche e alcol test. Alla denuncia sono seguite sanzioni per 11.800 euro. Gli agenti hanno proceduto all’interruzione immediata dell’attività.

Interrotta immediatamente anche un'altra attività in via delle Pergole, totalmente abusiva. Il locale, privo dell'insegna, vendeva prodotti alimentari al dettaglio senza essere autorizzato; inoltre era provvisto di una tenda solare non autorizzata e non esponeva la tabella orario di apertura e chiusura. Il titolare è stato sanzionato per oltre 7.000 euro.

Simile la situazione di un locale in via Maqueda, dove gli agenti della municipale hanno controllato un locale senza insegna che è risultato privo di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e sanitarie; stavolta, nel locale in questione, a non essere indicati erano gli ingredienti dei cibi cotti in vendita. Sanzioni per oltre 14.000 euro e attività posta sotto sequestro.

In piazza Bara all’Olivella un locale è risultato privo di apparecchio alcol test e di tabella per orari apertura e chiusura; le sanzioni per il titolare ammontano a 708 euro. Controllato anche un locale in via Saladino, risultato in regola.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

