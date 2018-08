taxi abusivo

Ballarò, contratta coi clienti a un passo dai vigili: gli sequestrano il taxi abusivo

Il cinquantacinquenne aveva avvicinato tre persone in piazza Baronio per convincerle a salire a bordo, ma la polizia municipale era in agguato. È il secondo episodio registrato in poco tempo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2018 - 14:04:26 Letto 403 volte

La polizia municipale ha sequestrato un taxi abusivo che circolava a Ballarò, cogliendo l'autista "furbetto" nel clou dell'attività: la contrattazione con i potenziali clienti.

Durante il pattugliamento del territorio, gli agenti hanno individuato in piazza Baronio una Fiat Multipla condotta da un cinquantacinquenne che aveva precedentemente avvicinato tre persone per proporgli il trasporto. L’episodio non è sfuggito agli agenti: osservata la scena, i vigili hanno proceduto all'identificazione del tassista abusivo ed eseguito il sequestro della vettura per l’ulteriore confisca.

Recentemente la municipale aveva sequestrato una Opel Zafira in piazza Indipendenza, dopo averne accertato l'utilizzo come taxi abusivo da parte di un sessantaseienne. L'uomo era stato colto sul fatto, con a bordo una coppia di turisti ai quali aveva proposto un giro turistico della città.

Il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese ha predisposto un piano di controlli per arginare il fenomeno del trasporto abusivo, nel rispetto della norme del codice della strada e a tutela sia dei turisti in visita in città che degli operatori del settore.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!