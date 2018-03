ballarò

Ballarò, scoperto laboratorio abusivo: arrestato 29enne

I Carabinieri hanno effettuato un controllo presso un deposito nel cuore del quartiere Ballarò.

Questa mattina i Carabinieri del N.A.S. di Palermo e della Compagnia di Palermo Piazza Verdi nell’ambito di una serie di servizi, tesi alla tutela della salute pubblica, hanno effettuato un controllo presso un deposito nel cuore del quartiere Ballarò.

I militari hanno scoperto che P.l. 29enne palermitano, aveva trasformato un deposito abusivo di circa 150 m.q. esercitando l’attività di deposito e lavorazione di preparati alimentari ittici e carnei, priva di qualsiasi requisito strutturale e igienico-sanitario, fatiscente e realizzata abusivamente sul suolo pubblico, allacciata fraudolentemente alla rete elettrica Enel che alimentava, nello specifico, le due celle-frigo rinvenute all’interno.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’intera struttura, il cui valore approssimativo ammonta a 60.000 € circa, è stata sottoposta a sequestro, venendo distrutti circa 150 kg di prodotti ittici e carnei, del valore commerciale di 2.500 € circa, rinvenuti in cattivo stato di conservazione e oggetto di sequestro. P.l. tratto in arresto è stato sottoposto al rito direttissimo a seguito del quale, dopo la convalida è stato rimesso in libertà.

