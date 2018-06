Ballottaggi

Ballottaggi anche in Sicilia, oggi si torna a votare in otto comuni

Giorno di ballottaggio anche in Sicilia.

24/06/2018

Giorno di ballottaggio anche in Sicilia. Sono otto i comuni di nuovo al voto e tre i capoluoghi di provincia: Messina, Siracusa e Ragusa; doppio turno anche a Partinico (Palermo), Acireale e Adrano (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Comiso (Ragusa). Gli elettori dovranno scegliere fra i due candidati sindaco più votati lo scorso 10 giugno. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, subito dopo si procederà con lo spoglio.

A Messina, lo scontro è tra Placido Bramanti, che ha conquistato il 28,6% al primo turno, e Cateno De Luca, deputato regionale eletto con l’Udc, ha raggiunto il 19,8%, sostenuto da una serie di liste civiche. Per questo secondo turno, nessuno dei due candidati ha sottoscritto apparentamenti ufficiali con forze politiche rimaste escluse dal ballottaggio.

A Siracusa lo scontro è fra Ezechia Paolo Reale del centrodestra e Francesco Italia, renziano, ma appoggiato da una coalizione civica. Reale ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 37%, mentre Italia è arrivato al 19,5%.

Ragusa è l’ultima speranza del Movimento 5 stelle. Il capoluogo siciliano è uno dei pochi in cui il M5s è arrivato al ballottaggio. Primo comune con un’amministrazione grillina in Sicilia, il candidato pentastellato Antonio Tringali non ce l’ha fatta al primo turno e sfida quindi il civico Giuseppe Cassì, sostenuto anche da Fratelli d’Italia. Al primo turno, entrambi i candidati si sono attestati intorno al 20%. Anche in questa città non ci sono stati apparentamenti ufficiali.

A Partinico duello tutto interno al centrodestra, dove i contendenti sono Maurizio De Luca e Pietro Rao. Al primo turno, De Luca ha raccolto il 24,2%, sostenuto da Fi, Fdi, Udc, Diventerà Bellissima, Popolari Autonomisti. Seconda piazza invece per Rao, che ha raggiunto il 20% con il sostegno della Lega.

Ad Acireale, la partita si gioca fra cugini. Sono infatti legati da parentela l’aspirante primo cittadino del centrodestra Michele Di Re (38% al primo turno) e Stefano Alì del M5S, che due settimane fa ha raccolto il 20% dei consensi.

Ad Adrano, fra il centrodestra di Aldo Di Primo e la coalizione civica di Angelo D’Agate. Il primo aveva sfiorato la vittoria il 10 giugno andando oltre il 38%, il secondo si era attestato intorno al 32%.

A Comiso la sfida sarà fra gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra, entrambi arrivati poco sotto il 40% al primo turno. Il candidato di Fi, Lega, Fdi, Diventerà Bellissima è Maria Rita Schembari, mentre l’uomo di punta dei democratici è Filippo Spataro.

Infine, Piazza Armerina vedrà confrontarsi i candidati Mauro Di Carlo (civico) e Antonino Cammarata (centrodestra), che nelle urne dello scorso 10 giugno si sono appaiati intorno al 20% dei consensi.

