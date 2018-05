incidente

Bambina investita dalla gazzella dei carabinieri

Un'auto dei carabinieri a sirene spiegate ha investito sabato sera una bambina di 11 anni in via Cappuccini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2018 - 10:20:49 Letto 476 volte

Un’auto dei carabinieri a sirene spiegate ha investito sabato sera una bambina di 11 anni dello Sri Lanka, in via Cappuccini a Palermo. La bimba era scesa da un pulmino e avrebbe attraversato la strada quando è sopraggiunta la macchina dell’Arma con le sirene accese in emergenza.

La bambina è stata travolta e sbalzata sull’asfalto: ha perso sangue dal naso. I sanitari del 118 l’hanno trasportata all’ospedale dei Bambini. I medici hanno eseguito la Tac, gli accertamenti e i controlli necessari per stabilire le condizioni della bambina ferita. Ad eseguire i rilievi per stabilire le responsabilità sono gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

