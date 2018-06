bancomat manomessi

Bancomat manomessi, cos'è lo ''skimmer'' utilizzato dai due serbi *VIDEO*

Qual è il sistema usato dai cyber-criminali che rubano i codici segreti delle carte di credito agli sportelli

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2018 - 12:01:58 Letto 418 volte

In queste ore la polizia di Stato ha messo fine all'attività fraudolenta di due cyber-criminali serbi che riuscivano a entrare in possesso di codici segreti e dati delle carte di credito, ai danni di utenti ignari che usavano quotidianamente alcuni sportelli bancomat di Palermo. Ma come riuscivano i due malviventi a rubare le carte da remoto?

Il dispositivo chiave utilizzato nella frode dai due denunciati è lo "skimmer": impossibile da individuare senza smantellare il bancomat, se inserito nella feritoia per la carta di credito l'oggetto tecnologico diventa l'arma perfetta per chi voglia effettuare clonazioni. Per rubare il codice segreto invece, allo skimmer viene affiancata una microcamera nascosta.

Lo skimmer è collegato a una scheda di memoria, che diventa la "cassaforte" dei dati rubati agli utenti. Nel video, girato dalla polizia, si può notare la pericolosità del dispositivo, praticamente invisibile. Scovare la manomissione è difficile, ma può esserci un campanello d'allarme: ispezionare con cura lo sportello e tutte le sue cornici e mascherine, può far scoprire la piccola lente dell'eventuale microcamera. Occhi ben aperti dunque, e monitoraggio - via computer o app per cellulare della banca - di potenziali operazioni bancarie che potremmo non aver effettuato di persona.





Fonte: QUESTURA DI PALERMO

Ti potrebbe interessare? Manomettevano i bancomat, denunciati due serbi a Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!