Bancomat manomesso in via Maqueda, carte clonate e pin rubati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2018 - 17:46:23 Letto 691 volte

Gli agenti della polizia di Stato e i vigilanti della Sicurtransport hanno scoperto un bancomat manomesso con tanto di telecamerina piazzata sopra la tastiera che riprendeva i numeri del pin digitati dagli ignari clienti.

L’erogatore di banconote si trova in via Maqueda, a due passi da via Bandiera in un internet point di un bengalese.

Il sopralluogo è avvenuto questa mattina, a seguito di una segnalazione arrivata negli scorsi giorni su un’operazione bancaria disconosciuta dal titolare di una carta di credito. Poi la scoperta della manomissione e della telecamera che riprendeva i clienti mentre digitavano il numero. Per di più è stato rinvenuto un congegno con tecnologia Bluetooth, collegato a due batterie al litio, che sarebbe servito a catturare le informazioni contenute nella banda magnetica delle carte di credito. I dati sottratti sarebbero poi stati salvati in una scheda di memoria di tipo Micro Sd e utilizzati per clonare le carte.

