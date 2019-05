Banda spacca vetrine di nuovo in azione a Palermo, preso di mira Bar Garibaldi

banda spacca vetrine

Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Ad essere preso di mira il Bar Garibaldi nel centro storico di Palermo.

Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Ad essere preso di mira il Bar Garibaldi nel centro storico di Palermo, in via Alessandro Paternostro.

I ladri hanno infranto la vetrina e portato via il registratore di cassa. I titolari dell'esercizio commerciale hanno postato una foto del locale con la vetrina in frantumi manifestando tutto il disagio per quanto accaduto.

"La banda del buco ha colpito anche il nostro bar, - afferma il titolare - rubando il cassetto del registratore fiscale vuoto. Comprendendo l'enorme disagio sociale che vive la nostra città, è triste che ad essere colpite siano sempre piccole attività commerciali. Una guerra tra poveri e meno poveri mentre i ricchi dall'alto dei loro esercizi finanziari guardano, ridono e se la godono. Meno buchi e più coraggio, guardate più in alto".

Indaga la polizia.

