Bando Cantieri Servizi, Comune di Palermo diffidato dal M5s: richiesto documento Isee scaduto

''Ai candidati chiedono documento che oggi è impossibile produrre'', la diffida parte dalla segnalazione di alcuni cittadini che avevano parte partecipato al bando spiegano i consiglieri del M5s.

La paradossale richiesta proviene dal Comune di Palermo: a distanza di più di sei mesi dal bando pubblico, l’Amministrazione comunale ha avvisato i candidati, partecipanti al bando comunale dei Cantieri di servizi e già ammessi alle 5 graduatorie, della necessità di produrre l’originale della certificazione ISEE relativa all'anno 2018, recante la scadenza 15 gennaio 2019, pena l’esclusione degli stessi dalle graduatorie. Peccato che la richiesta per il rilascio della citata certificazione ISEE 2018 poteva essere effettuata entro il 31 dicembre 2018 e dunque oggi non è più possibile farne richiesta presso i centri abilitati e autorizzati ai fini del rilascio, limitando di fatto tutti quei candidati che pur essendo in graduatoria, non sono nelle condizioni di poter estrarre il documento richiesto. A farsi portavoce del problema sono stati i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco, con il supporto del deputato nazionale Valentina D’Orso.



“La nostra diffida al Comune - spiegano Amella e Lo Monaco - parte dalla segnalazione di alcuni cittadini che avevano partecipato al bando e che hanno scritto al Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle del Comune di Palermo per denunciare l’anomalia con lo scopo di far rispettare le regole. Secondo quanto previsto inizialmente dal bando, infatti, i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti non dovevano allegata alcuna certificazione alla domanda di partecipazione eccezion fatta per la fotocopia del documento di riconoscimento. Poi però il Comune ha richiesto la produzione di un Isee “scaduto”, oggi impossibile da ottenere. Per questo motivo, abbiamo invitato l’Amministrazione comunale a revocare immediatamente, in autotutela, l’avviso pubblico e abbiamo diffidato l’Amministrazione stessa dal procedere alla definitiva esclusione dei candidati partecipanti al bando comunale dei Cantieri di servizi e ammessi alle cinque graduatorie che non avranno prodotto l’originale del documento richiesto”.

La replica del Comune di Palermo:

Con riferimento alla nota diffusa da alcuni consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle sulla documentazione richiesta per i candidati ai Cantieri di servizi, il Capo dell'Area servizi alla Città, fa presente che già da lunedì scorso è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso a parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza.



L'avviso, che proroga al 10 maggio il termine di presentazione della documentazione, facendo esplicito riferimento alle linee guida diffuse dalla Regione, indica per i candidati la possibilità di fornire l'ISEE o altra documentazione ritenuta idonea per le verifiche della situazione patrimoniale/reddituale, imposte dalla legge.



Nell'avviso è, inoltre, specificato che, essendo appunto tali verifiche obbligatorie, in assenza di documentazione di qualsiasi tipo, per i candidati sarà richiesto l'avvio di accertamento fiscale in merito a quanto dichiarato all'Amministrazione.

