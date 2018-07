bancarotta fraudolenta

''Bar Alba'' in bancarotta: domiciliari per soci e amministratori, sequestrate le attività

Responsabili di aver creato società che si moltiplicavano e poi dichiaravano fallimento, ai destinatari del provvedimento è contestata anche una maxi evasione fiscale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2018 - 10:40:07 Letto 733 volte

Su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del capoluogo siciliano hanno dato esecuzione a un’ordinanza del gip del tribunale di Palermo, che dispone gli arresti domiciliari e l'interdizione dei soci e amministratori del "Bar Alba" di piazza Don Bosco e di Mondello. I destinatari del provvedimento dell'odierna operazione "Alba Finale" sono soci e amministratori anche dell’attuale s.r.l. che detiene ad oggi la titolarità delle attività commerciali. Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo degli esercizi citati e di somme di denaro.

Le indagini delle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica palermitana, hanno riguardato inizialmente le precedenti società che, a partire dal 2009, hanno condotto l’attività dei due noti bar a piazza Don Bosco n. 7 e in viale Margherita di Savoia n. 2. Successivamente, l’attenzione investigativa degli inquirenti si è spostata nei confronti del nuovo soggetto giuridico che oggi risulta proprietario delle attività. In sintesi, è stato appurato che "N. Pasticceria Alba s.r.l.", riconducibile a Giuseppe Tarantino - prestanome del boss Giuseppe Corona - dopo aver acquisito nel 2009 l’azienda di bar e pasticceria dagli originari proprietari, abbia affittato nel 2014 i suoi due rami di azienda, i bar di piazza Don Bosco e di Mondello, rispettivamente alla "Bar Alba s.r.l.". e alla "Pasticceria Alba s.r.l.". Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di appurare come queste ultime società fossero, in realtà, sempre riconducibili a Tarantino e alla moglie, Giovanna Porcelli, e come non avessero mai pagato – o pagato solo in parte – i canoni di locazione, lasciando la "N. Pasticceria Alba S.r.l.", di fatto non più operativa, in stato di decozione e prossima al fallimento.

E in effetti il fallimento è arrivato, nell'aprile 2017. Con il subentro delle nuove società hanno fatto ingresso nella gestione dei bar, in qualità di soci e membri dei rispettivi consigli di amministrazione, anche gli altri indagati colpiti dagli odierni provvedimenti: Giuseppe Caronia, l’avvocato Marcello Madonia, il commercialista Ermelindo Provenzani ed Epifanio e Filippo Arcara. A seguito del cambiamento della composizione delle compagini societarie, i coniugi Tarantino sono stati estromessi legalmente dalle aziende, che nel giro di due anni sono anch’esse state dichiarate fallite. Prima però, nell'aprile 2016, Caronia e la moglie Susanna Castania, insieme a Madonia, Provenzani e altri indagati, hanno posto le società in liquidazione, stipulando un contratto di concessione, affidamento e uso a titolo gratuito dei rami d’azienda. Ecco comparire un'altra società, la "A.P.R. s.r.l.". I proprietari? Sempre gli indagati. La neo costituita aveva il compito di fare da depositaria di tutti i debiti precedentemente accumulati, pratica usuale nella bancarotta fraudolenta. Coinvolti anche gli impiegati dei bar, che previa nuova assunzione sarebbero transitati nella nuova società; perché ciò avvenisse, i lavoratori hanno formulato espressa rinuncia di qualsiasi azione per le pregresse retribuzioni non pagate e per i crediti maturati in relazione al TFR.

La Procura della Repubblica di Palermo ha contestato a tutti gli indagati "plurimi reati di bancarotta fraudolenta e documentale, in relazione alle molteplici cessioni e affitti di rami d’azienda da una società all’altra, in quanto rappresentative di uno specifico disegno criminoso". Con il provvedimento, il gip ha disposto gli arresti domiciliari per Giuseppe Tarantino e Giuseppe Caronia, e l'interdizione dall’esercizio di uffici direttivi di imprese o società e della libera professione per 6 mesi nei confronti di Giovanna Porcelli, dell’avvocato Marcello Madonia e del commercialista Ermelindo Provenzani. Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo dei rami d’azienda, dal valore di circa 6 milioni di euro: i bar in Piazza Don Bosco n. 7, in via Margherita di Savoia n. 2/A, in via Scrofani n. 27 e in via D’Azeglio n. 27. Sequestrati anche oltre 600.000 euro, che il giudice ha ritenuto essere il valore dell'evasione delle società nei confronti dell'Erario: del reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” sono responsabili Caronia, Madonia, Provenzani, Castania, i due Arcara ed Ermelinda Salvia (ex liquidatrice delle due società prima del loro fallimento); dai loro conti, sequestrato denaro per l’importo complessivo di 606.132 euro circa.

Fonte: GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!