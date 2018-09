Barbara Evola: ''Mercoledì in commissione Assessore Gentile e Ragioniere generale. Incombe lo spettro del commissariamento''

Le dichiarazioni di Barbara Evola, presidente commissione bilancio del Comune di Palermo:

“Il parere dei revisori dei conti è giunto ieri pomeriggio, la Commissione Bilancio analizzerà con grande scrupolo il testo e convocherà per il prossimo Mercoledì l’assessore al bilancio, Antonio Gentile, e il ragione generale Bohuslav Basile.

Non possiamo perdere tempo, incombe lo spettro del commissariamento ed è necessario che siano esplicitate i tempi delle misure correttive da adottare per superare le numerose criticità rilevate dai revisori dei conti.

La Commissione bilancio farà la sua parte, come sempre, ma occorre che siano chiare le strategie da attuare per mettere in sicurezza la città e i suoi investimenti futuri.”