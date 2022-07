M5S

Barbara Floridia candidata M5S alle primarie in Sicilia

E' la senatrice Barbara Floridia la candidata del M5S alle primarie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/07/2022 - 09:45:55 Letto 762 volte

E' la senatrice Barbara Floridia la candidata del M5S alle primarie del campo progressista per le Regionali in Sicilia. Il via libera alla candidatura del sottosegretario all'Istruzione, dopo un pomeriggio di attesa, è arrivato solo in tarda serata a un paio d'ore dalla scadenza del termine per la presentazione della candidatura. Eletta nel 2018, da marzo 2021 fa parte del governo Draghi come sottosegretaria all'Istruzione. Alle primarie del 23 luglio Floridia sfiderà Caterina Chinnici, candidata del Pd, e Claudio Fava, esponente dei Cento Passi e ex presidente della Commissione Antimafia Ars.

Dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri, gli altri due nomi possibili nel M5S erano quelli del capogruppo all'Ars Nuccio Di Paola e del deputato Luigi Sunseri.

"Sarò accanto a lei in questo percorso", dice all'Adnkronos Di Paola.

"Il mio più grande abbraccio alla collega e amica Barbara Floridia, candidata per il M5S alle primarie in Sicilia. Giovane, donna, competente e combattiva. Una boccata d'aria fresca per la Sicilia e per l'Italia. In bocca al lupo, Barbara! E grazie a Giuseppe Conte", scrive su Twitter la senatrice del MoVimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Facebook Barbara Floridia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!