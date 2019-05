migranti

Bartolo: ''I lampedusani amano i migranti''

''Non è vero che i lampedusani non vogliono i migranti, loro sono pescatori e non chiuderanno mai il porto'', lo afferma Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa eletto all'Europarlamento con il Pd.

“A Lampedusa ci sono 5.500 elettori e ha votato solo il 26%. I lampedusani hanno protestato per la mancanza d'interesse verso la nostra isola, da anni abbandonata dallo Stato. Non è vero che i lampedusani non vogliono i migranti, loro sono pescatori e non chiuderanno mai il porto. È stato un voto contro Roma che non ha dato nulla a un'isola che da trent'anni ha sulle spalle il peso dei migranti. Anche qui per colpa dei governi precedenti".

Lo afferma Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa eletto all'Europarlamento con il Pd.

