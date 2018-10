Bando Periferie

Battaglia vinta dai comuni, sbloccato Bando Periferie: 1 miliardo e 600 milioni complessivi

Accordo tra l'Anci e il Governo nazionale, saranno sbloccati e spalmati in più annualità, i Fondi previsti dal Bando Periferie

A seguito dell'accordo tra l'Anci e il Governo nazionale, saranno sbloccati e spalmati in più annualità, i Fondi previsti dal Bando Periferie, destinati ai Comuni ammessi a finanziamento.

Piena soddisfazione da parte del Sindaco Leoluca Orlando: "si tratta di un’importante vittoria per cui esprimiamo grande soddisfazione e per cui ringraziamo i tanti sindaci italiani che a Palermo, durante la manifestazione 'Milleperiferie', in rappresentanza dei propri cittadini e dei loro interessi, hanno sottoscritto un documento condiviso contro il blocco dei fondi per le periferie. Un traguardo rilevante per tutte le amministrazioni comunali che potranno continuare a pianificare investimenti con effetti a lungo termine e con un occhio attento allo sviluppo sostenibile, migliorando la qualità della vita dei cittadini, creando opportunità di impresa e occupazione e coprendo anche le spese che hanno già sostenuto o si sono impegnati a sostenere nel 2018“.

Secondo il presidente dell'Anci Antonio Decaro: "Abbiamo convinto il governo a tornare indietro, a mettere nuovamente a disposizione le risorse, non si fermeranno nè la progettazione nè i lavori. I fondi sono gli stessi che ci sono sempre stati, un miliardo e 600 milioni, e vengono solamente distribuiti nei prossimi due anni; ci saranno anche i rimborsi di tutte le spese sostenute. In questa maniera - ha concluso Decaro - possiamo completare gli interventi che erano stati previsti dal bando periferie“.

Soddisfazione anche del Deputato regionale di Forza Italia, on. Tommaso Calderone: "Si tratta di un passo rilevante, che permetterà l'accesso a 1 miliardo e 600 milioni complessivi, per tutti i Comuni beneficiari. Un battaglia vinta che sento anche mia - continua il Parlamentare - e che permetterà di riqualificare i nostri tessuti comunali, i quali necessitano di sostanziali interventi di bonifica. Sono che le attività imprenditoriali che nasceranno, faranno da volano per l'economia isolana, creando nuova occupazione e migliorando la qualità dei residenti. Faccio appello a tutta la classe dirigenziale, affinché possa fare tesoro di questa opportunità e ottenere risultati duraturi nel tempo".

