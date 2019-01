Battisti in volo verso l'Italia, Conte: ''È fatta''

catturato Battisti

Battisti in volo verso l'Italia, Conte: ''╚ fatta''

''╚ fatta: Ŕ appena decollato da Santa Cruz l'aereo diretto a Roma con a bordo Cesare Battisti''. Lo ha scritto ieri sera su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2019 - 09:06:02 Letto 363 volte

"È fatta: è appena decollato da Santa Cruz l'aereo diretto a Roma con a bordo Cesare

Battisti". Lo ha scritto ieri sera su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Orgoglioso e commosso", ha commentato invece il vicepremier Matteo Salvini.

Il velivolo è partito dall'aeroporto Viru Viru di Santa cruz de la Sierra alle 17 in punto (le 22 italiane). Agenti dell'Interpol boliviana erano giunti nello scalo tre ore prima insieme al detenuto italiano, ed hanno atteso la conclusione dell'operazione di consegna alla polizia italiana insieme all'ambasciatore Placido Vigo e al Difensore del popolo (Ombudsman), Jorge Paz, che aveva inizialmente prospettato un possibile ricorso, poi evidentemente escluso.

Previsto uno scalo tecnico prima di raggiungere l'aeroporto di Ciampino in tarda mattina. Una volta atterrato a Roma, a Ciampino, sarà portato quasi di certo a Rebibbia. Successivamente non è escluso possa essere trasferito in un carcere milanese, visto che le condanne che lo riguardano furono emesse dalla corte d'assise di Milano e, anche in queste ultime fasi, le indagini coordinate dalla procura generale del capoluogo lombardo sono state decisive per la cattura.

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in un colloquio telefonico ha ringraziato il collega della Bolivia, Diego Pary, "per l'efficace e solerte collaborazione che le Autorità boliviane hanno garantito nell'arrestare e nel permettere la rapida espulsione verso l'Italia del pluricondannato per omicidio Cesare Battisti". Lo riferisce la Farnesina.

"Con l'impegno boliviano - ha aggiunto il ministro - ha encomiabilmente interagito quello altrettanto fondamentale delle autorità brasiliane, alle quali va anche il nostro sentito ringraziamento".

"Si è trattato - ha concluso Moavero - di una concreta azione al servizio della giustizia; un'azione corale e condivisa portata avanti con determinazione e discrezione, in uno stretto raccordo di fiducia reciproca e collaborazione con tutte le competenti autorità italiane, incluse le nostre Ambasciate a Brasilia e a La Paz".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!