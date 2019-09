furto

Beccati mentre smontavano una Panda rubata: 4 arresti

I Carabinieri arrestano quattro persone sorprese a smontare un'autovettura oggetto di furto.

Lo scorso 25 settembre, in piena notte, i carabinieri della locale compagnia hanno tratto in arresto quattro giovani - 3 carinesi ed un palermitano, di età compresa tra i 19 ed i 23 anni, 2 dei quali già sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – per il reato di riciclaggio.

I quattro sono stati sorpresi all’interno di un garage privato mentre smontavano una Fiat Panda, di cui era stato denunciato il furto alcune ore prima ad Isola delle Femmine.

Gli arrestati, sono stati giudicati con rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto, e sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune ed alla permanenza in casa in orario notturno.

La vettura è stata restituita alla proprietaria.

