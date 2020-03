furti

Beccato a forzare il baule di una moto parcheggiata: arrestato

Da ulteriori accertamenti è risultato che il 33enne era stato già arrestato la notte tra venerdì e sabato scorsi per altri furti su motocicli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2020 - 11:29:13 Letto 349 volte

Nella mattinata di ieri i carabinieri del gruppo di Palermo hanno tratto in arresto, per il reato di furto aggravato, P.a. 33enne palermitano.

I militari impegnati in un servizio di controllo volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno notato in via G. Di Marzo, nel quartiere Notarbartolo, una persona intenta a forzare il bauletto di un motociclo.

Fermato, identificato e sottoposto a perquisizione è emerso che il predetto aveva già messo a segno tre analoghi colpi su altrettanti veicoli ed aveva ancora addosso il relativo bottino.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Da ulteriori accertamenti è risultato che il 33enne era stato già arrestato la notte tra venerdì e sabato scorsi per altri furti su motocicli commessi in zona via croce rossa.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!