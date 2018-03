Marijuana

Beccato con 300 grammi di marijuana all'interno della propria auto, arrestato un giovane palermitano

Il passeggero dell'autovettura nascondeva circa 300 grammi di Marijuana...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2018 - 11:43:46 Letto 368 volte

Mentre percorrevano, a bordo di un’auto “civetta” in viale Regione Siciliana, prima dello svincolo di via Belgio, gli agenti hanno notato un’autovettura Fiat Punto che alla vista di una pattuglia della Polizia Stradale che stava effettuando un posto di controllo lungo la carreggiata, sterzava repentinamente, imboccando la parallela destra di viale Regione Siciliana. Insospettiti da tale repentina manovra, hanno seguito l’auto per un tratto di strada, bloccandola poco più avanti.

E’ bastato avvicinarsi all’abitacolo della vettura per percepire dal suo interno il tipico odore di Marijuana. Dal successivo controllo i poliziotti hanno, così, appurato che ad emanare quel pungente odore era una grossa confezione di mangime per animali, tenuta tra le gambe dal passeggero dell’autovettura, al cui interno, nascosta dentro una busta trasparente in cellophane, sono stati rinvenuti circa 300 grammi di Marijuana.

Alla luce di quanto accertato, Antonino Andrea Mistretta è stato tratto in arresto, mentre il suo passeggero, minore di anni 16, è stato denunciato a piede libero. Al contempo si è proceduto anche al sequestro dell’autovettura utilizzata per la commissione del reato.

Fonte: Polizia Stradale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!