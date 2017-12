spaccio droga

Beccato mentre trasportava hashish, poi l'inseguimento: arrestato un 50enne

La Polizia di Stato ha arrestato Pocchi Sebastiano, 50enne siracusano, responsabile del reato di trasporto di stupefacente.

La sezione “Antidroga” della Squadra Mobile di Palermo ha così evitato che un ingente carico di hashish si spostasse da una provincia all’altra della Sicilia è stata. I poliziotti, in servizio di pattugliamento proprio in chiave antidroga, hanno notato il fitto conciliabolo tra due individui nei pressi di via Perpignano. Hanno ritenuto di osservare ed attendere gli eventi: uno dei due è successivamente salito a bordo di una vettura. Costantemente seguito dai poliziotti, si è diretto verso l’imbocco autostradale in direzione Catania.

Raggiungere ed intimare l’“Alt Polizia” al conducente non è stato facile, anche alla luce dell’alta velocità tenuta dal mezzo, che proseguiva la sua corsa fino allo svincolo di Trabia, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Pocchi, all’interno della propria auto, trasportava un carico di 15 chilogrammi di hashish, stipati nel bagagliaio.

Indagini sono in corso per stabilire quale fosse la piazza di destinazione dello stupefacente: plausibile, in considerazione della cospicua quantità di droga rinvenuta, che Pocchi fosse venuto ad approvvigionarsi di stupefacente, all’ingrosso, nel capoluogo palermitano per rivenderla, al dettaglio, nel siracusano.

Fonte: Polizia di Stato

