Bellolampo, arriva il sì alla settima vasca. Orlando e Musumeci, pace fatta?

Autorizzato il progetto definitivo, l'opera costerà 29 milioni di euro e verrà finanziata dalla Regione con i fondi del Patto per il Sud

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 24/07/2018 - 16:52:48 Letto 412 volte

E' stata al centro di dibattiti politici e denunce di cittadini ed esperti ambientali, ma adesso sembra aver messo tutti d'accordo: stamattina è stata rilasciata l'autorizzazione del progetto definitivo per la settima vasca della discarica di Bellolampo, al termine di una conferenza di servizio presso il Dipartimento regionale Lavori Pubblici. Da adesso è possibile, quindi, procedere alla gara pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e al successivo avvio dei lavori, a cura del DRAR (Dipartimento Acqua e Rifiuti) della Regione.

L’opera, progettata dalla Rap, società partecipata del Comune che gestisce i rifiuti, ha una capacità di stoccaggio di circa un milione di metri cubi, un sistema di raccolta del percolato ed è dotata di un sistema di controllo e monitoraggio ambientale finalizzato a impedire eventuali fenomeni di inquinamento dell’area circostante. I rifiuti saranno preventivamente trattati nel limitrofo ed esistente impianto per il trattamento meccanico biologico e successivamente trasferiti nella vasca. La durata stimata della vasca è di circa 3-4 anni, periodo che però - fa presente il Comune - potrà subire delle oscillazioni anche consistenti in funzione del bacino di utenza servito, ossia quello naturale della città di Palermo o quello allargato se così dovesse essere deciso dalle autorità competenti. Altro importante elemento che influisce sulla durata è quello della raccolta differenziata, il cui miglioramento allungherà il periodo di utilizzo della discarica. Perché la settima vasca sia disponibile, saranno necessari interventi della durata di circa un anno per il primo lotto e di ulteriori sei mesi per il secondo, tenuto conto dei tempi di progettazione definitiva e di svolgimento della gara.

"Siamo contenti di questa accelerazione nel procedimento di approvazione per la settima vasca - afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - e auspichiamo che un'analoga accelerazione si abbia per l'altrettanto urgente progetto relativo all'ampliamento della sesta vasca, indispensabile perché la raccolta dei rifiuti a Palermo prosegua senza soluzione di continuità. Speriamo che si possa proseguire finalmente in uno spirito di collaborazione e sinergia istituzionale che è indispensabile per la garanzia dei servizi ai cittadini". Il sindaco fa riferimento ai dissidi con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che gli aveva intimato - così come agli altri sindaci dell'Isola - di provvedere al più presto al regolare conferimento dei rifiuti non differenziati all'estero, pena la deposizione. Musumeci commenta così il risultato odierno: "La settima vasca della discarica di Bellolampo rappresenta l’opera più importante dell’emergenza rifiuti ed è il primo importante obiettivo raggiunto che dimostra la volontà del governo regionale di portare alla normalità, in tempi brevi, la gestione dei rifiuti in Sicilia, per decenni abbandonata".

Sul progetto hanno espresso il proprio parere favorevole numerosi enti, tra cui il Comune di Palermo, l’Arpa, l'Asp, il Comando dei vigili del fuoco, l'assessorato regionale al Territorio e ambiente, il dipartimento regionale Acqua e rifiuti e la Soprintendenza ai Beni culturali. Il costo dell’opera è di 29 milioni di euro, di cui si è fatta carico la Regione con i fondi del Patto per il Sud. "La struttura commissariale - spiega il presidente Musumeci - procederà adesso all’ulteriore fase di affidamento della progettazione esecutiva, che una volta predisposta e approvata porterà alla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione dell’opera, destinata a tirare fuori dall’emergenza rifiuti l’area del Palermitano, di pari passo con l’indispensabile aumento della raccolta differenziata".

