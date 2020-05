rifiuti

Bellolampo, dalla Regione 7,5 mln per gli extracosti

Marianna Caronia: ''Finalmente una buona notizia per la città sul fronte rifiuti''.

01/05/2020

Una boccata d'ossigeno per le casse della RAP e un rischio in meno di aumento della TARI. A fronte degli extracosti sostenuti per il trasporto fuori provincia dei rifiuti a seguito dell'esaurimento della VI vasca e i ritardi nella realizzazione della VII a Bellolampo, l'Assemblea Regionale Siciliana ha appena approvato la proposta di Marianna Caronia fatta propria dal Governo, di dare all'azienda, tramite il Comune di Palermo, un contributo di 7,5 milioni di euro.

La VI vasca si è esaurita nel corso dell'estate 2019 e da allora i rifiuti non differenziati del capoluogo vengono trasportati verso discariche della Sicilia orientale con un notevole aggravio di costi.

Per la deputata della Lega, "finalmente si sblocca una vicenda che si è trascinata per parecchi mesi, lasciando una grave incertezza i cittadini di Palermo sia per la prosecuzione dei servizi sia per il rischio di aumento della tassa rifiuti. Restano le priorità dell'aumento della differenziata, su cui il Comune è in grave ritardo, e della realizzazione della VII vasca, su cui ad essere in ritardo è la Regione. Ma almeno per alcuni mesi la RAP potrà ridurre la propria sofferenza, fatto che ci auguriamo sia rispecchiato da un miglioramento del servizio in città."

