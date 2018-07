interrogazione

Bellolampo, interrogazione M5S al ministero: ''Ritardi di Musumeci causeranno seri danni''

I pentastellati lanciano l'ennesimo allarme sulla lunghezza dei tempi per il potenziamento e l'ampliamento della discarica: ''Danno erariale concreto''

Pubblicata il: 30/07/2018

Dopo la nota inviata alla Regione Siciliana qualche settimana fa, il M5S deposita una interrogazione urgente al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sulla gestione della discarica di Bellolampo e dei lavori di ampliamento e potenziamento a essa connessi, da parte del presidente della Regione e commissario per l'emergenza rifiuti, Nello Musumeci. Primi firmatari il parlamentare palermitano Adriano Varrica e Caterina Licatini, entrambi componenti della Commissione Ambiente alla Camera dei deputati.

“Tre mesi di ritardo per la prima e fino a sei mesi per la seconda vasca di Bellolampo, mentre l’emergenza rifiuti continua ad aggravarsi", si legge in una nota. "Come MoVimento 5 Stelle, insieme ai nostri portavoce all’Ars e al Comune di Palermo, abbiamo lanciato l’allarme già qualche settimana fa scrivendo alla Regione. Oggi - affermano Varrica e Licatini - siamo costretti a sollecitare nuovamente Musumeci perché chi come lui, da commissario, ha poteri straordinari conferiti dal Governo, ha anche l'onere di portare a casa i risultati, che purtroppo stentano ad arrivare. Quelli di Musumeci sono oltremodo preoccupanti e per questo faremo una interrogazione urgente al Ministero: per la realizzazione della vasca VII, autorizzata la scorsa settimana, siamo alla fase della procedura di gara per la progettazione esecutiva, in ritardo di diversi mesi, tra i 4 e i 6, rispetto alla deadline di fine 2018 prevista per la consegna del primo lotto. E la situazione appare ancor più preoccupante per la vasca VI che permetterebbe di abbancare i rifiuti fino alla consegna di quella nuova. In questo caso l'iter autorizzativo è bloccato tra i dipartimenti regionali, con un ritardo di tre mesi rispetto al cronoprogramma. Il rischio di danno erariale è concreto e va scongiurato”.

Sull’emergenza puntano il dito anche il deputato regionale e componente della Commissione ambiente all’Ars, Giampiero Trizzino, e il consigliere comunale di Palermo, Antonino Randazzo: “Non c’è più tempo da perdere: servono risposte e azioni immediate", dicono i pentastellati unendosi ai colleghi, "perché se alle mancanze del sindaco Orlando si sommeranno anche le responsabilità di Musumeci, ci ritroveremo a settembre con la città di Palermo paralizzata dai rifiuti e in emergenza totale”.

