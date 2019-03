emergenza rifiuti

Bellolampo, M5S: ''Emergenza rifiuti a Palermo, soltanto rimandata di qualche mese''

''L'emergenza rifiuti non č affatto scongiurata, ma č soltanto rimandata di qualche mese'', lo affermano in una nota i portavoce del Movimento 5 Stelle.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2019 - 14:29:27 Letto 394 volte

“L’emergenza rifiuti non è affatto scongiurata, ma è soltanto rimandata di qualche mese. L’ordinanza del Sindaco per la discarica di Bellolampo è soltanto una pezza, una soluzione tampone, necessaria ma che non risolve i problemi cronici nella gestione dei rifiuti a Palermo”. Lo affermano in una nota il parlamentare nazionale del MoVimento 5 Stelle, Adriano Varrica, il deputato alla Regione Siciliana, Giampiero Trizzino, e il consigliere comunale di Palermo, Antonino Randazzo.

“Siamo davanti ad una continua emergenza rifiuti, e ad agosto Palermo vivrà una situazione drammatica, in quanto per un lungo periodo nelle vasche di Bellolampo non ci sarà più spazio a disposizione e dunque si dovranno trasferire i rifiuti trattati dal TMB fuori dalla provincia, con conseguente aggravio di costi per i cittadini. Questa situazione, è bene ricordare, - concludono i portavoce del Movimento 5 Stelle - si è creata per responsabilità sia da parte della Regione Siciliana, sia del Comune di Palermo che oltretutto continua a non attuare serie e concrete misure per incrementare la prevenzione e il riciclo dei rifiuti, documentate dalle percentuali bassissime di raccolta differenziata, tra le più basse d’Italia; preoccupa inoltre la gravissima situazione economica finanziaria della Rap e il rischio di una nuova Amia. Data la situazione, sono in corso interlucuzioni con il Ministero dell’Ambiente sulla questione Palermo”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!