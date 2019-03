incidenti sul lavoro

Bellolampo, operaio si frattura il polso mentre operava al nastro trasportatore

Rap. Su infortunio operaio subito attivate le procedure di emergenza. Norata: ''Notizie infondate sull'incidente''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/03/2019 - 09:21:32 Letto 385 volte

Rap informa che ieri pomeriggio presso Bellolampo, un operaio dipendente della ditta “Natura Ambiente” incaricata della manutenzione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) ha riportato la frattura del polso mentre operava al nastro trasportatore.

Gli operatori del 118, allertati dal personale della RAP presente in impianto a seguito dell'attivazione delle procedure di emergenza previste per queste situazioni, hanno trasportato l'uomo in ospedale.

"Si è trattato di uno spiacevole incidente - afferma l'Amministratore di RAP Giuseppe Norata - ed auguriamo a questo lavoratore una pronta guarigione. Spiace però dover registrare come da parte di qualcuno, che chiederò all'Autorità Giudiziaria di identificare verificando il traffico telefonico in uscita dall'area di Bellolampo, si sia voluto creare un allarme, sollecitando addirittura l'intervento sul posto da parte di Polizia e Carabinieri e facendo avere agli organi di stampa notizie del tutto infondate circa la gravità dell'incidente e le conseguenze per la persona coinvolta.

Il personale RAP che opera a Bellolampo è perfettamente a conoscenza delle procedure di sicurezza ed emergenza e nessuno può permettersi di ingenerare un clima di allarme e insicurezza fra i lavoratori."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!