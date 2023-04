vasca Bellolampo

Bellolampo, Randazzo: ''Ritardi VII vasca e saturazione della IV rischia una nuova emergenza rifiuti a Palermo''

''La consegna della settima vasca di Bellolampo slitterà ancora e non sarà pronta prima di novembre 2023 con gravi disagi per la città di Palermo'', afferma Antonino Randazzo, consigliere comunale e capogruppo M5S.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2023 - 10:52:08 Letto 687 volte

«Grave la gestione regionale in tema di impiantistica rifiuti da Musumeci a Schifani e la superficialità con la quale l’amministrazione Lagalla sta affrontando la questione che sta per sfuggire di mano. È certa la notizia di ulteriori ritardi sulla VII vasca Bellolampo e la saturazione ormai imminente della IV vasca che rischia di creare una nuova emergenza rifiuti a Palermo, già a partire da giugno 2023. La consegna della settima vasca di Bellolampo slitterà ancora e non sarà pronta prima di novembre 2023 con gravi disagi per la città di Palermo».



Lo dichiara Antonino Randazzo, consigliere comunale e capogruppo M5S.

Fonte: Comune di Palermo

