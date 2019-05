furto

Belmonte Mezzagno: sorpresi a rubare materiale edile in un'area confiscata: due arresti

Sopresi a rubure nell'area confiscata alla famiglia Cavallotti: i Carabinieri arrestano due uomini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2019 - 11:12:55 Letto 426 volte

I Carabinieri di Belmonte Mezzagno hanno tratto in arresto due persone, con l’accusa di furto aggravato in concorso. C.g. 32enne e M.m. 22enne sono stati sorpresi, da un militare libero dal servizio, mentre stavano asportando del materiale edile - del valore di diverse migliaia di euro- dall’interno dell’area confiscata alla famiglia “Cavallotti”. I due uomini sono stati bloccati e arrestati. Successivamente venivano tradotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo.

A seguito di convalida dell’arresto per i due è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

