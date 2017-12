beneficenza

Beneficenza, il Monreale calcio dona un simulatore avanzato per laparoscopia all'ISMEP

Un grande gesto di solidarietà. Il Monreale calcio si veste da Babbo Natale e quest'anno la società ha scelto di evitare cene, regali e panettoni per portare un dono al reparto di chirurgia pediatrica dell'Ospedale...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 16:49:13 Letto 494 volte

Un grande gesto di solidarietà. Il Monreale calcio si veste da Babbo Natale e quest’anno la società ha scelto di evitare cene, regali e panettoni per portare un dono al reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale ISMEP di Palermo, un dono importante per ogni bambino affetto da malformazioni chirurgiche che lo mettono in pericolo di vita: un simulatore avanzato per laparoscopia, utile a diminuire il rischio operatorio in neonati affetti da malformazioni ed ad aumentare la performance chirurgica negli spazi molto limitati.

Una delegazione del Monreale Calcio composta da dirigenti staff e da alcuni calciatori, ha consegnato ai bambini degenti alcuni regali ed al Primario del reparto, la Dott.ssa Gloria Pelizzo, la donazione utile all’acquisto per intero del simulatore.

“Un piccolo gesto per un grande sorriso da regalare a chi è più sfortunato di noi”, si legge nel comunicato diramato dal Monreale.

