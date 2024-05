Benetton

Benetton, chiuso il punto vendita del Forum Palermo, a rischio 5 lavoratori. Filcams Cgil: ''Siano salvaguardati i livelli occupazionali''

Il negozio è chiuso da un mese. La società Benfast a marchio Benetton, il 2 aprile aveva comunicato l'intenzione di cessare le attività per problemi legati al rinnovo del contratto di locazione. E i 5 lavoratori sono stati messi in ferie. La Filcams ha immediatamente inviato una richiesta di incontro con l'azienda.

Rischiano di essere licenziati i lavoratori e le lavoratrici del punto vendita Benetton del centro commerciale Forum di Palermo. Il negozio è chiuso da un mese. La società Benfast a marchio Benetton, il 2 aprile aveva comunicato l’intenzione di cessare le attività per problemi legati al rinnovo del contratto di locazione con la Multi Veste Italy4, società proprietaria del grande store di Brancaccio. E i 5 lavoratori sono stati messi in ferie.

La Filcams ha immediatamente inviato una richiesta di incontro con l’azienda.

“Il 17 aprile – spiegano il segretario generale Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e la segretaria provinciale Alessia Gatto - si è svolto un incontro in videconferenza e la Benfast ha ribadito la volontà di procedere con i licenziamenti senza prevedere alcuna possibilità di ricollocazione o di ammortizzatori sociali”.

Nel frattempo a oggi lavoratori e lavoratrici non hanno ricevuto più nessuna comunicazione dall’azienda e nemmeno la retribuzione del mese di aprile.

“Chiediamo la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali - aggiungono Aiello e Gatto - Abbiamo inoltrato una richiesta di incontro all’Ispettorato del Lavoro perché convochi le parti e intervenga per trovare una soluzione che garantisca i lavoratori. Abbiamo anche sollecitato con una nota la società Multi Veste per avere contezza che non sia, ancora una volta, un problema di carattere immobiliare per il mancato rinnovo di una locazione, la possibile causa della perdita dei posti di lavoro. E parliamo di un punto vendita di un marchio noto come Benetton. Non possiamo accettare che come sempre siano i lavoratori del commercio, settore sempre più precario, a perdere posti di lavoro in una terra che offre poche possibilità di ricollocazione. Coinvolgeremo le Istituzioni competenti e metteremo in campo tutte le iniziative affinchè vengano individuate soluzioni alternative valide a tutela dei posti di lavoro”.

