Beni Culturali, appello dei sindacati su mancati pagamenti ai custodi: ''Assessore Tusa dia garanzie''

Il personale continuerà comunque a garantire la tutela dei siti nei giorni festivi e oltre i limiti previsti dal contratto. Ma dai sindacati avvertono: ''Dovranno essere pagati anche gli straordinari''

Pubblicata il: 28/05/2018

Continua la vicenda dei mancati pagamenti delle indennità ai custodi dei beni museali, e in generale al personale dei beni culturali della Regione Siciliana. Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl-Fna si sono pronunciati in un comunicato diretto all'assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, ritenuto responsabile dell'attuale disfatta economica.

"L’Assessore dei Beni Culturali si faccia parte attiva - si legge nel comunicato dei sindacati - anche nei confronti del Presidente della Regione, per rimuovere ogni ostacolo frapposto dalla peggiore burocrazia e pagare immediatamente quanto spettante ai lavoratori, individuando anche inefficienze e responsabilità che hanno portato a questo inaccettabile ritardo. L’Assessore Tusa si faccia parte attiva - continua la nota - nei confronti del Presidente della Regione affinché avvii immediatamente anche i tavoli negoziali per il rinnovo dei contratti di lavoro e potere finalmente, come da egli stesso auspicato, riqualificare i dipendenti secondo le esigenze di una pubblica amministrazione moderna ed efficiente".

I sindacati dichiarano anche che il personale continuerà a garantire, nei giorni festivi e oltre i limiti previsti dal vigente contratto di lavoro, soltanto la tutela dei siti culturali. Che però, specificano, dovranno essere remunerate "utilizzando l’istituto del lavoro straordinario, ritenendo, per tale fattispecie, non più applicabile l’istituto dell’articolo 94 a causa, appunto, del colpevole comportamento della Regione". I numeri in possesso dei sindacati fanno luce su entrate molto ingenti nelle casse del fondo regionale destinato alle turnazioni, determinate dalla vendita dei biglietti di ingresso che, nel solo 2017, sono state di oltre 26 milioni di euro "grazie allo spirito di abnegazione del personale addetto".

