Coronavirus

Bergamo ringrazia Palermo. Messaggio del sindaco bergamasco a Orlando

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha ringraziato i medici e tutti i cittadini palermitani per aver accolto e curato i bergamaschi positivi al Coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2020 - 21:50:19 Letto 458 volte

In un momento decisamente drammatico per il Paese e anche per la sua città, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha trovato il modo e il tempo per ringraziare i medici e tutti i cittadini palermitani per aver accolto e curato i bergamaschi positivi al Coronavirus, trasferiti a Palermo visto il collasso degli ospedali della sua città. Ecco qui di seguito il suo messaggio inviato al sindaco di Palermo: “Avevo già in animo di ringraziare tutti i palermitani – i dipendenti dell’albergo e non solo – che si sono prodigati a favore dei 40 bergamaschi messi in quarantena in un hotel della tua città. Oggi sono qui a ringraziarvi anche per aver accolto all’ospedale Civico due pazienti bergamaschi affetti da Coronavirus e bisognosi di terapia intensiva. Grazie Palermo dunque! Quando questa storia sarà finita verrò a dirti grazie di persona. Un abbraccio”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!