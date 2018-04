Nuovo governo

Berlusconi, ''5 Stelle un pericolo per l'Italia''. Nuovo governo ancora lontano

Il leader di Forza Italia boccia qualsiasi alleanza con M5S, ma Salvini preserva i rapporti e si oppone a ipotesi governo tecnico. Casellati al Quirinale per fare il punto su mandato esplorativo

20/04/2018

Niente da fare: l’amore non è mai sbocciato, e con ogni probabilità mai sboccerà. Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio sono agli antipodi, e il leader di Forza Italia lo chiarisce definitivamente. “Nessun accordo è possibile con i 5 Stelle – ha affermato questa mattina Berlusconi – un partito che non conosce l'abc della democrazia, che prova invidia sociale, formato solo da disoccupati, e che rappresenta un pericolo per l'Italia”.

Sembrano chiudersi definitivamente le porte per un’ipotesi di governo su base centrodestra-M5S, ma il capo della Lega Matteo Salvini rimane ancorato alla propria posizione di convincente alleato, sia delle altre forze di coalizione, sia di Di Maio. “Ho la netta sensazione – ha dichiarato Salvini stamattina al Salone del Mobile di Milano – che ci sia qualcuno che vuole perdere tempo, che non vuole nessun governo per arrivare a un governo tecnico alla Monti, telecomandato da Bruxelles per spennare gli italiani. E per evitare questa fregatura io farò tutto il possibile”. Il leader leghista si è anche detto disposto a spendersi personalmente pur di non arrivare all’ipotesi di un governo delle mani del Pd.

Intanto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha concluso i due giri di consultazioni effettuati durante il mandato esplorativo affidatole mercoledì scorso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Presidente in mattinata si è recata al Quirinale per riferire quanto emerso in questi giorni di dialogo, e al termine dell’incontro si è detta “Certa che il presidente Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere”.

