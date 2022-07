Governo

Berlusconi a Draghi: ''Procedere a una verifica di maggioranza''

La richiesta arriva dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulla base dell'ipotesi che il M5s non voti il decreto Aiuti alla Camera.

11/07/2022

"Chiediamo al presidente Mario Draghi di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata e di procedere a una verifica di maggioranza". La richiesta arriva dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulla base dell'ipotesi che il M5s non voti il decreto Aiuti alla Camera.

"Così come siamo stati responsabili nel far nascere il governo Draghi - spiega Berlusconi - altrettanto lo saremo nell'ultimo scorcio di legislatura. Ecco perché chiediamo che ci sia una verifica della maggioranza al fine di comprendere quali forze politiche intendano sostenere il governo, non a fasi alterne e per tornaconti elettorali, ma per fare le riforme e tutelare gli interessi degli italiani".

Fonte: TGCOM24

