berlusconi

Berlusconi affaticato dalla campagna elettorale: si prende qualche giorno di riposo

Affaticato dal rebus delle liste elettorali...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2018 - 11:49:48 Letto 351 volte

Affaticato dal rebus delle liste elettorali che si è risolto in molti casi solo al fotofinish, ma anche fortemente amareggiato dalle polemiche per gli esclusi e i “catapultati”, Silvio Berlusconi, raccontano fonti azzurre, avrebbe deciso di staccare la spina per qualche giorno e concedersi un po' di riposo, lontano dai palazzi romani della politica. Deluso dalle beghe di cortile di Fi, anche su consiglio del suo medico personale e su input della famiglia, il Cav ha disdetto tutti gli impegni nella capitale: l'appuntamento in tv già fissato con Lucia Annunziata a “In mezz'ora in più” su Raitre, domenica scorsa, e la partecipazione alla puntata odierna di “Porta a Porta”.

Insomma, un po' l'età (81 anni), il precedente dell'operazione al cuore di oltre un anno fa e lo stress delle frenetiche trattative sulle candidature, avrebbero suggerito a Berlusconi cautela. La situazione, assicura da Arcore è sotto controllo. Non è previsto alcun ricovero, anzi già nel fine settimana, raccontano fonti forziste, ritornerà in campo per iniziative elettorali. A rassicurare sulle sue condizioni di salute è lo stesso Berlusconi che, intervenendo al telefono a 'ì”Matrix”, ha detto: "Mi sono preso due giorni, ma sto bene, sto bene davvero, mi dispiace di deludere". "Mi spiace di deludere i nostri competitori, ma io sto bene davvero e mi sono preso due giorni di sosta, dopo 5 giorni in cui ho fatto 17 ore di lavoro, per la composizione delle liste elettorali", ha spiegato il leader di Forza Italia, ricordando di aver vissuto "giorni difficili, stressanti e dolorosi".

Per Berlusconi quelli della formazione delle liste sono stati "giorni pieni di tensioni, di dubbi, con ripensamenti e decisioni difficili, con il dispiacere, il dolore di dover deludere tante aspettative". "Ma adesso -ha promesso il leader di Fi in collegamento telefonico con Matrix- riprendiamo la campagna elettorale". Il Cav ha quindi assicurato di essere in buona salute e ha invitato Salvini, ospite in studio della trasmissione a fare "il bravo ragazzo".

Secondo alcune indiscrezioni, i familiari, in particolare Marina, si sarebbero lamentati del tour de force a cui si è sottoposto Berlusconi in queste settimane. Tra ospitate tv, video messaggi e interviste a radio e giornali, il leader azzurro, fanno notare, ha iniziato con anticipo una campagna elettorale a testa bassa. C'è chi dice che potrebbe esserci un cambio di strategia in corsa e limitare il battage mediatico negli ultimi 15 giorni, come da tradizione, considerati determinanti per muovere il voto, specialmente quello degli indecisi. Berlusconi è convinto che il centrodestra possa farcela, ma non ammette distrazioni. Io lavoro per il cambiamento, non si può pensare in questo momento alle poltrone e alle beghe personali, si sarebbe lamentato il Cav, infastidito dal bailamme mediatico suscitato dall'esclusione di alcuni parlamentari azzurri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!