Berlusconi è a Roma per partecipare alle consultazioni

Il leader di Forza Italia è giunto a bordo del jet privato nella Capitale per partecipare nel pomeriggio alle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

Silvio Berlusconi è a Roma. Il leader di Forza Italia è giunto a bordo del jet privato nella Capitale per partecipare nel pomeriggio, con la delegazione Fi, alle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

Berlusconi aveva dato forfait al primo giro di consultazioni con Draghi per ''motivi precauzionali legati allo stato di salute''. Con una nota ufficiale del partito il Cav aveva fatto sapere che non sarebbe venuto Capitale e di aver anticipato al telefono la posizione di Fi a 'Super Mario'. Fonti azzurre avevano precisato che l'ex premier ''stava benissimo'', ma i medici, Alberto Zangrillo in testa, gli avrebbero consigliato di restare in Provenza, dopo aver prescritto un periodo di riposo assoluto di almeno 15 giorni.

L'appuntamento con il premier incaricato oggi è per le 15.45 a Montecitorio. Rispetto all'ultima volta, si era capito che Berlusconi non voleva assolutamente mancare all'incontro di questo pomeriggio con 'Super Mario'. A chi ha avuto modo di sentirlo ieri al telefono il presidente di Fi avrebbe assicurato: stavolta ci sarà, ci vediamo domani a Roma. C'è chi assicura che Berlusconi fosse già tornato in Italia, ad Arcore, da qualche giorno. Fino ad ora, infatti, l'ex premier ha soggiornato a casa della primogenita Marina, a Valbonne, in Provenza: quo ha trascorso la lunga convalescenza post Covid.

