berlusconi

Berlusconi: ''I 5Stelle distruggerebbero l'Italia''

''Loro distruggerebbero l'Italia, il ceto medio in particolare...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2017 - 15:40:07 Letto 450 volte

"Loro distruggerebbero l’Italia, il ceto medio in particolare, con un’ondata di nuove tasse, dalla patrimoniale alle tasse sulla casa e ad un’imposta di successione fino al 45%". Lo dice Silvio Berlusconi, parlando dei 5Stelle, in un videomessaggio inviato a una convention di Forza Italia a Benevento.

"Noi abbiamo l’esperienza della consuetudine con i grandi della terra, loro non hanno amministrato neppure un condominio. Dobbiamo parlare agli scettici, ai delusi e a tutti coloro che, con ottime ragioni, non credono più nella politica. Dobbiamo convincerli a tornare a credere nel futuro - conclude Berlusconi - nella nostra rivoluzione liberale, in un centrodestra vincente perché unito, perché concreto, perché basato sui nostri valori".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!