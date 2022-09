Russia

Berlusconi: ''Io e Merkel potremmo tentare una mediazione con Putin. Sanzioni inutili, non danneggiano la Russia''

La situazione internazionale è uno dei temi caldi e Berlusconi è con un po' di rammarico che parla della delusione nei confronti del presidente russo.

"Penso che Angela Merkel al mio posto o con me potrebbe tentare una mediazione con Putin, con lei mi sentirei in grado di tentare un convincimento". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a "Porta a porta". "Io nel governo con Forza Italia - ha aggiunto - sarò la garanzia per un atteggiamento di vicinanza a Ue, Usa e Occidente. Questo è venuto a chiederci il presidente del Ppe alcuni giorni fa".

La situazione internazionale è uno dei temi caldi e Berlusconi è con un po' di rammarico che parla della delusione nei confronti del presidente russo: "Io personalmente non posso scostarmi da quella che è la posizione del governo italiano, dell'Europa e di tutto l'Occidente ma sono dispiaciuto e deluso", dice rispondendo ad una domanda sulle sanzioni europee alla Russia. "Deluso dal fatto che la Russia invece di fare quello che ho sempre sognato, cioè entrare nell'Ue, a quel punto abbia scelto di rafforzare il suo rapporto con la Cina. Da qui il dispiacere nel vedere Putin buttato nelle braccia della Cina".

Berlusconi si è anche detto convinto che le sanzioni non danneggino Putin che "è assolutamente in grado di resistere visto che - aggiunge - si sono sviluppate richieste da parte di Cina e India e non vedo nessuna perdita per lui".

Quanto al tema del caro-energia, il leader di Forza Italia si è detto convinto che per calmierare il prezzo delle bollette serva "un intervento immediato del governo attuale con un decreto legge che tolga gli aumenti per le famiglie e le imprese e possa far si che le aziende fornitrici di energia presentino le bollette risalenti a due anni fa".

Berlusconi ha poi parlato dei rapporti tra i leader del centrodestra: "Ho un rapporto con loro come con i figli perché ho competenza e cultura non paragonabili con nessuno degli altri per cui ho l'assoluta certezza che si troverà un accordo sulla flat tax e nel futuro governo. I ministeri ce li spartiremo in maniera tranquilla in base non al numero per ogni partito ma alla qualità dei ministri".

