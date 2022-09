gas russo

Berlusconi: ''La nostra dipendenza dal gas russo è colpa della sinistra''

''E' un pericolo molto serio, proprio per questo l'Europa deve essere unita e deve dare una risposta compatta sull'emergenza del prezzo del gas'', dice Silvio Berlusconi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2022 - 00:02:18 Letto 774 volte

"Rimangono le gravi responsabilità della sinistra che ha permesso che la nostra dipendenza dal gas russo salisse dal 19,9%, che è il totale quando governavamo noi, al 45,9% con il governo Letta". Lo dice in una dichiarazione ai Tg il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

"Se questo inverno - aggiunge - le nostre aziende saranno chiuse e le nostre famiglie saranno al freddo ci dovremo ricordare di chi ha messo in pericolo la nostra tranquillità domestica".

"E' un pericolo molto serio, proprio per questo l'Europa deve essere unita e deve dare una risposta compatta sull'emergenza del prezzo del gas", dice ancora. "Dal 2002, chiediamo all'Europa di darsi una politica comune per la politica estera e per la difesa, ora dobbiamo chiederla anche sull'energia", afferma.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!